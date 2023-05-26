Шуляк: основою міжнародного реєстру збитків від агресії РФ має стати український реєстр

"Міжнародний Реєстр має містити заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках. Українці це вже роблять у рамках українського Реєстру, тож доцільно інтегрувати базу даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна в міжнародний", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що міжнародний Реєстр має бути відкритим для фізичних та юридичних осіб, а також для органів місцевої влади.

"Крім того, у парламенті вже зареєстрований законопроект президента, який дозволить Україні набути членство у Банку розвитку Ради Європи. Це сприятиме розвитку нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, а також створить широкі можливості для залучення інвестицій у відбудову та ремонт житла українців", - пояснила голова профільного комітету.

Шуляк наголосила, що Україна продовжує робити все можливе для найшвидшого відновлення всього, що зруйнував агресор.

"Нас ніколи не знищити. Ми все відбудуємо, а світ нам у цьому допоможе", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, представники 43 держав на саміті Ради Європи в Ісландії підписали декларацію, яка передбачає створення міжнародного Реєстру збитків від агресії РФ. Основна його мета - отримання постраждалими справедливої компенсації. В Україні вже діє його аналог - Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Відновлення пошкодженого майна

На початку травня, Уряд запустив програму "єВідновлення", згідно з якою всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись отримати державну допомогу для відновлення свого житла. В даній програмі йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Про те, як рахуватимуть вартість відновлення житла можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Послуга в "Дії" працює за принципом, схожим до "єПідтримки".

Після подання заявки на отримання компенсації, ви зможете відкрити картку "єВідновлення" в одному з 5 банків-партнерів: "А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

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