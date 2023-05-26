Шуляк: основой международного реестра ущерба от агрессии РФ должен стать украинский реестр

"Международный Реестр должен содержать заявки всех пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам. Украинцы это уже делают в рамках украинского Реестра, поэтому целесообразно интегрировать базу данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества в международный", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что международный Реестр должен быть открыт для физических и юридических лиц, а также для органов местной власти.

"Кроме того, в парламенте уже зарегистрирован законопроект президента, который позволит Украине обрести членство в Банке развития Совета Европы. Это будет способствовать развитию новых жилых и социальных инфраструктурных программ, а также создаст широкие возможности для привлечения инвестиций в восстановление и ремонт жилья украинцев", - пояснила глава профильного комитета.

Шуляк подчеркнула, что Украина продолжает делать все возможное для скорейшего восстановления всего, что разрушил агрессор.

"Нас никогда не уничтожить. Мы все отстроим, а мир нам в этом поможет", - подытожила Шуляк.

Напомним, представители 43 государств на саммите Совета Европы в Исландии подписали декларацию, предусматривающую создание международного реестра ущерба от агрессии РФ. Основная его цель - получение пострадавшими справедливой компенсации. В Украине уже действует его аналог - реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Восстановление поврежденного имущества

В начале мая, Правительство запустило программу "єВідновлення", согласно которой все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться получить государственную помощь для восстановления своего жилья. В данной программе речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.

О том, как считать стоимость восстановления жилья можно узнать в материале РБК-Украина.

Услуга в "Дії" работает по принципу, похожему на "єПідтримку".

После подачи заявки на получение компенсации, вы сможете открыть карту "єВідновлення" в одном из 5 банков-партнеров: "А-Банк", monobank, "ПриватБанк", ПУМБ, Sense Bank.

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