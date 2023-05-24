Шуляк: Орбану варто згадати страчених Кремлем угорців під час революції 1956 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокує європейську допомогу Україні, мав би згадати своїх співвітчизників, вбитих кремлівськими катами під час визвольної революції 1956 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче закінчення війни в Україні, Угорщина має розблокувати 500 млн євро допомоги від Євросоюзу. Саме ці вливання разом із допомогою інших союзників України наближають закінчення війни. І навпаки: зволікання з підтримкою ставлять під загрозу не лише Україну, а й сусідні країни, які росія традиційно вважає своєю сферою впливу", - зазначила вона.

Шуляк нагадала, що протягом 20-21 століть Кремль неодноразово доводив, що не збирається зупинятися у своїй агресії.

"Після Угорщини у 1956-му було вторгнення в сусідню Чехословаччину у 1968-му. Розпад СРСР не змінив агресивний характер кремлівської влади. Ми бачили Придністров’я, Ічкерію, Грузію. Тепер - Україна. Невже пан Орбан настільки наївний і вірить, що Кремль зупиниться?" - додала нардеп.

Вона також звернула увагу, що "угорський борець за свободу" став людиною 1956 року за версією журналу Time - так само, як титул "людина року" у 2022-му отримали Володимир Зеленський та "дух України".

Угорська революція почалася 23 жовтня 1956 року з протестів у Будапешті. Серед вимог повстанців було виведення радянських військ з території Угорщини, проведення вільних виборів, знесення пам’ятника Сталіну та інші.

Радянські війська жорстоко придушили повстання. Жертвами боїв стали тисячі угорців, ще кілька сотень були страчені.

Угорщина заблокувала виділення чергового траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру, пояснюючи своє рішення тим, що така допомога не дозволяє спрямовувати достатні кошти на просування інтересів Євросоюзу в інших сферах.