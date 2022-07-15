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Шуляк объяснила, когда люди смогут не платить кредиты за разрушенное жилье или авто

Фото: главапартии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com / el.shuliak)
Автор: Илона Свиридова

В Украине могут разрешить не платить за кредит на имущество или транспортное средство, которые были уничтожены или получили повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В парламенте планируют принять соответствующий законопроект №7441-1 уже до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Из-за полномасштабного вторжения России в Украину множество людей потеряли квартиры, дома, авто, которые брали в кредит. По сути, на сегодня их имущества нет или они серьезно повреждены, а кредит надо дальше выплачивать. Поэтому мы предложили выход из этой ситуации - государство будет помогать заемщикам. И этот документ позволит не платить ни проценты, ни тело кредита на жилье или транспортное средство, которое было разрушено в результате войны. Надеемся, до конца лета закон вступит в силу", - добавила она.

По словам Шуляк, существует два варианта действий: "заморозка" и "прощение" кредита. Все будет зависеть от местонахождения имущества и возможности официально зафиксировать повреждения.

В частности, "заморозка" выплат по кредитам может касаться случаев, когда имущество оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, поврежденное или уничтоженное в результате военных действий, при наличии документов могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

"Заморозка" (тело кредита, проценты, комиссии) кредита будет продолжаться, пока государство компенсирует убытки за уничтоженное российской агрессией имущество.

Что касается "прощения", то здесь следующие условия:

  • площадь уничтоженного имущества, под который был взят кредит, не превышает 140 кв м (для квартиры), 250 кв м (для жилого дома). И оно является единственным местом жительства семьи заемщика. Также речь идет об уничтоженном едином автомобиле с рабочим объемом двигателя не более 2500 см;
  • по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность;
  • если такая квартира, дом или автомобиль в кредит являются единственными.

Соответствующее заявление можно будет подавать в период действия военного положения и еще 3 месяца после дня его прекращения.

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Елена Шуляк