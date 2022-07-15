Шуляк пояснила, коли люди зможуть не платити кредити за зруйноване житло чи авто

В Україні можуть дозволити не платити за кредит на майно чи транспортний засіб, які були знищені або зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У парламенті планують ухвалити відповідний законопроект №7441-1 вже до кінця літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook.
"Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну безліч людей втратили квартири, будинки, авто, які брали в кредит. По суті, на сьогодні їхнього майна немає або вони серйозно пошкоджене, а кредит треба далі виплачувати. Тож ми запропонували вихід з цієї ситуації - держава допомагатиме позичальникам. І цей документ дозволить не сплачувати ні відсотки, ні тіло кредиту на житло чи транспортний засіб, який було зруйновано внаслідок війни. Сподіваємось, до кінця літа закон набуде чинності", - додала вона.
За словами Шуляк, існує два варіанти дій: "замороження" та "прощення" кредиту. Усе залежатиме від місцеперебування майна та можливості офіційно зафіксувати пошкодження.
Зокрема, "замороження" виплат за кредитами може стосуватись випадків, коли майно опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.
"Замороження" (тіло кредиту, відсотки, комісії) кредиту триватиме, поки держава компенсує збитки за знищене російською агресією майно.
Стосовно "прощення", то тут наступні умови:
Відповідну заяву можна буде подавати в період дії воєнного стану і ще 3 місяці після дня його припинення.
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