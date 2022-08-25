UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: несмотря на войну, власть работает над восстановлением страны

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Хотя война еще продолжается, власть работает над восстановлением городов. Парламент вскоре примет закон о компенсации утраченного имущества, уже приняты законы о термомодернизации зданий и защита инвесторов в новостройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке для LB.ua.

"Овручский детсад - лишь один из 15-и объектов общей инфраструктуры, которые власти Житомирской области подали на рассмотрение правительства Эстонии. Другие страны также заявили о готовности принять участие в восстановлении конкретных регионов Украины: Финляндия - Черниговщины, Польша - Харьковщины, Великобритания - Киевской области и так далее. Португалия может помочь Украине в восстановлении школ и детсадов. А Норвегия готова - в восстановлении энергетической инфраструктуры", - рассказала она о международной поддержке восстановления Украины.

Парламент уже принял закон, который поможет заложить фундамент новой Украины - он обязывает общины разрабатывать комплексные планы восстановления. Они будут содержать фиксацию разрушений и принятие решений, какие объекты нужно сносить, а какие - ремонтировать.

Также принят закон о защите инвесторов жилья от недобросовестных застройщиков (№ 5091). Согласно ему, застройщик не сможет продавать квартиры на первичном рынке, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта.

Шуляк отметила, что депутаты готовят ко второму чтению законопроект №7198, согласно которому государство должно возместить гражданам всю утраченную жилую площадь.

"Если дом разрушен полностью, компенсация будет выдаваться "квадратными метрами". При этом человек сможет сам выбирать, в каком регионе Украины он хочет получить такую компенсацию. А еще сможет выбрать жилье в строящемся объекте или же в уже возведенном доме", - пояснила Шуляк.

Кроме того, приняты законы о комплексной термомодернизации зданий, О градостроительной деятельности в условиях военного положения, а также о новой системе гражданской защиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякВторжение России в Украину