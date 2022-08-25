Шуляк: несмотря на войну, власть работает над восстановлением страны

"Овручский детсад - лишь один из 15-и объектов общей инфраструктуры, которые власти Житомирской области подали на рассмотрение правительства Эстонии. Другие страны также заявили о готовности принять участие в восстановлении конкретных регионов Украины: Финляндия - Черниговщины, Польша - Харьковщины, Великобритания - Киевской области и так далее. Португалия может помочь Украине в восстановлении школ и детсадов. А Норвегия готова - в восстановлении энергетической инфраструктуры", - рассказала она о международной поддержке восстановления Украины.

Парламент уже принял закон, который поможет заложить фундамент новой Украины - он обязывает общины разрабатывать комплексные планы восстановления. Они будут содержать фиксацию разрушений и принятие решений, какие объекты нужно сносить, а какие - ремонтировать.

Также принят закон о защите инвесторов жилья от недобросовестных застройщиков (№ 5091). Согласно ему, застройщик не сможет продавать квартиры на первичном рынке, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта.

Шуляк отметила, что депутаты готовят ко второму чтению законопроект №7198, согласно которому государство должно возместить гражданам всю утраченную жилую площадь.

"Если дом разрушен полностью, компенсация будет выдаваться "квадратными метрами". При этом человек сможет сам выбирать, в каком регионе Украины он хочет получить такую компенсацию. А еще сможет выбрать жилье в строящемся объекте или же в уже возведенном доме", - пояснила Шуляк.

Кроме того, приняты законы о комплексной термомодернизации зданий, О градостроительной деятельности в условиях военного положения, а также о новой системе гражданской защиты.