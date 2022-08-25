Шуляк: попри війну, влада працює над відновленням країни

"Овруцький дитсадок - лише один з 15-и об’єктів загальної інфраструктури, які влада Житомирщини подала на розгляд Уряду Естонії. Інші країни також заявили про готовність долучитися до відновлення конкретних регіонів України: Фінляндія - Чернігівщини, Польща - Харківщини, Велика Британія - Київщини і так далі. Португалія може допомогти Україні у відновленні шкіл та дитсадків. А Норвегія готова - у відновленні енергетичної інфраструктури", - розповіла вона про міжнародну підтримку відбудови України.

Парламент вже ухвалив закон, який допоможе закласти фундамент нової України - він зобов’язує громади розробляти комплексні плани відновлення. Вони будуть містити фіксацію руйнувань та ухвалення рішень, які об’єкти потрібно зносити, а які - ремонтувати.

Також ухвалено закон про захист інвесторів житла від недобросовісних забудовників (№ 5091). Відповідно до нього, забудовник не зможе продавати квартири на первинному ринку, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта.

Шуляк зазначила, що депутати готують до другого читання законопроєкт №7198, відповідно до якого держава має відшкодувати громадянам усю втрачену житлову площу.

"Якщо дім зруйновано повністю, компенсація видаватиметься "квадратними метрами". При цьому людина зможе сама обирати, в якому регіоні України вона хоче отримати таку компенсацію. А ще зможе обрати житло в об’єкті, який будується, або ж в уже зведеному будинку", - пояснила Шуляк.

Крім того, ухвалено закони про комплексну термомодернізацію будівель, про містобудівну діяльність в умовах воєнного стану, а також про нову систему цивільного захисту.