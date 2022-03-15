ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: попри війну, держава виплачує підвищені пенсії

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 10:40
Шуляк: попри війну, держава виплачує підвищені пенсії Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Пенсійний фонд України забезпечив нарахування та направлення коштів для виплати пенсій навіть з випередженням звичайного графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Так, на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,1 млрд грн або 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду.

Станом на 14 березня банки зарахували кошти на рахунки 99,54% одержувачів. Іншим пенсіонерам зарахування завершиться найближчим часом.

Також була забезпечена запланована індексація пенсій на 14%, що стосується понад 10 мільйонів українців.

"Попри війну, держава піклується про людей та продовжує виконувати свої зобов’язання. Так було, є і буде, бо людина - найвища цінність в нашій країні. Ми підтримуємо наших пенсіонерів, наступні етапи підвищення пенсій для різних категорій громадян також будуть проводитися вчасно", - заявила Шуляк.

Нагадаємо, цьогоріч парламент встановив 1 березня датою щорічного підвищення пенсій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Пенсії
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження