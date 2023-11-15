Шуляк назвала стимули, які Україна готова запропонувати для створення індустріальних парків

За її словами, Україна зараз буде рада кожному підприємству, що запускатиметься або повертатиметься в Україну, адже це означає робочі місця і надходження до бюджету у вигляді податків. І саме поява індустріальних парків буде забезпечувати і нові працюючі підприємства, і нові робочі місця на них.

За останніми даними, зазначила Шуляк, в Україні вже працює 68 індустріальних парків - 48 з них як керуючі, а у 18 вже є резиденти. І подальша поява нових означатиме пришвидшені процеси економічного розвитку у кожній територіальній громаді, де вони будуть запускатися.

"Індустріальні парки - дуже гарний приклад прискореного розвитку, який ми можемо спостерігати в інших країнах. Є прекрасні кейси у Східній Європі, Азії, США і Туреччині. Ми взяли їх найдієвіші напрацювання, які зараз втілюватимемо в Україні, адже відповідне законодавство - закон України "Про індустріальні парки", у нас уже запрацювало", - відзначила Шуляк.

Вона наголосила - серед сфер, де такий формат організації бізнесу буде максимально затребуваними, можуть бути, зокрема, переробна промисловість, інформаційні технології, науково-дослідна діяльність тощо. Економічне майбутнє України, на думку Шуляк, в тому числі і за ними.

Серед стимулів, які Україна готова запропонувати для створення якомога більшої кількості індустріальних парків, є і митні, і податкові послаблення. Зокрема, звільнення від податку на прибуток протягом наступних 10 років. Також досить ефективним стимулом для міжнародних інвесторів у індустріальні парки може бути страхування воєнних ризиків, вважає Олена Шуляк.

Перший подібний кейс відбувся на початку жовтня 2023 року, коли міжнародне агентство з гарантування інвестицій Всесвітнього банку MIGA застрахувало інвестпроєкт M10 Industrial Park Томаша Фіали у Львові. Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років.

"Йдеться про гарантію 9,1 млн доларів. Ця дозволить парку залучити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі й своєю чергою сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги. Переконана - це лише початок. І вже найближчим часом більше українських індустріальних парків будуть застраховані", - впевнена нардеп.

Також, за її словами, надважливим у плані залучення інвестицій є законопроєкт № 8138, відомий як закон про інвестнянь, який парламент ухвалив цього року. Він розширює можливості для реалізації інвестиційних проєктів в Україні.

Закон, пояснила Шуляк, передбачає нову форму державної підтримки інвесторів – часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, а також розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями.

Зокрема, йдеться про переробну промисловість, транспорт, сільське господарство, логістику, освіту, наукову та науково-технічну діяльність, охорону здоров’я, мистецтво, культуру, спорт, туризм, курортно-рекреаційну сферу, ІТ та поводження з відходами.

"Інвесторів, що створюватимуть підприємства у цих галузях, до 1 січня 2040 року звільняють від податку на додану вартість під час ввезення та розмитнення нового обладнання та комплектуючих до нього. Також зменшується розмір інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування, та кількість створених нових робочих місць. Нові вимоги до цього - вкласти до 12 млн євро замість 20 млн, як передбачали раніше, та створення мінімум 50 нових робочих місць. Впевнена, що це матиме позитивний ефект", - підсумувала Шуляк.