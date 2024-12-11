Шуляк назвала прогноз можливих збитків від агресії РФ у 2024 році

Вона зазначила, що згідно з звітом RDNA3, підготовленим Світовим банком за підсумками 2023 року, загальна сума збитків, яких Україна зазнала станом на кінець минулого року, склала 486 млрд доларів.

Однак, з урахуванням інтенсивності обстрілів і ракетних атак, яких протягом поточного року зазнала, зокрема, українська енергетика і транспортна інфраструктура, фінальна цифра у звіті RDNA4 може зрости до майже 600 млрд дол. Тобто, сума збитків може збільшитись на майже 30%.

"Враховуючи, що переважна сума збитків падає саме на руйнування житлового фонду, важливо визначитись, як саме відговлювати. Нині в України побудовано 1 млрд кв. м житла, переважна більшість якого - типові рішення, які використовуватись при відбудові після Другої світової війни. Воно дуже застаріле. І його реконструкція буде дорожчою, ніж зведення нового житла, замість знищеного", - наголосила Шуляк.

Вона підкреслила, що держава розуміє важливість темпів відновлення житлового фонду, враховуючи величезну кількість внутрішньо переміщених осіб. Але при цьому важливо розуміти, що швидкість не повинна досягатись за рахунок якості і безпеки споруд.

За словами парламентарки, при відновленні житлового фонду величезне значення матиме якість будівельних матеріалів, які для цього будуть використовувати. А вона у свою чергу залежатиме від впровадження і імплементація кількох законодавчих ініціатив.

"Зокрема, на сьогодні ринок чекає на імплементацію регламенту ЄС №305, який регулює якість будівельної продукції, що потрапляє на ринок. Також незабаром вступить в силу прийнятий ВР законопроект "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (№5473-Д). Ще одна важлива зміна, яка чекатиме виробників будівельної продукції після завершення війни - реалізація нового закону про захист прав споживачів, що містить ефективні європейські правила щодо цього. Йдеться про закон №3153-IX ("Новий закон") був прийнятий на основі законопроєкту №6134", - повідомила Шуляк.

Вона також додала на важливості принципів зеленого відновлення та сталого розвитку, що також є звичною для ЄС практикою. На важливості цих вимог як одного з принципів відновлення наголошували міжнародні експерти і експертне середовище, які взяли участь у масштабних публічних консультаціях щодо законопроєкту "Про основні засади відновлення".

"Втім, якщо ми розуміємо важливість цього на рівні держави, то на рівні громад уявлення щодо цих понять подекуди можуть бути мінімальними. Це - результат недостатньої кількості кадрів, що знаються на цьому, у наших громадах. Це потрібно виправляти - зокрема, проводити відповідне навчання", - резюмувала Шуляк.