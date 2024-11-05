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Шуляк назвала найдефіцитніший будматеріал для відбудови

Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Очікуваний попит на будівельні матеріали, які знадобляться для відбудови України протягом 5 років, становитиме майже 100 млрд доларів. Майже 90% попиту можна задовольнити за рахунок вітчизняних потужностей. В Україні немає проблем з виробництвом цементу, сталі і бетону, втім щодо асфальту і гіпсокартону ситуація гірша. А з виробництвом скла є значні проблеми. Потребу у ньому ще якийсь час покриватиме переважно імпорт.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, до війни будівельна галузь традиційно становила 4% від ВВП. При цьому під час відбудови очікуваний обсяг галузі протягом 10 років становитиме 10% ВВП. А очікуваний попит на основі будівельні матеріали за 5 років відновлення становитиме приблизно $19,6 млрд на рік. 

"90% необхідних будівельних матеріалів можна виробляти в Україні і по деяких категоріях у нас сильні потужності. Це стосується цементу, сталі, бетону, вікна і дверей. По деяким будматеріалам потужності обмежені - по асфальту, гіпсу та гіпсокартону. А для, наприклад, скла, потужностей немає взагалі. Чи можлива відбудова без скла? Відповідь очевидна. Звісно, потребу у ньому може покривати імпорт. Інвестиції в будівництво одного такого заводу в Україні суттєві - в межах 100 млн доларів. Але враховуючи попит на скло, ця інвестиція вигідна", - зазначила Шуляк. 

Парламентка також підкреслила, що використання у проєктах з відбудови вітчизняних будівельних матеріалів призведе до формування доданої вартості в країні на загальну суму в 29,1 млрд доларів. Зарплата найманих працівників складе 11,5 млрд доларів. Податкові надходження і збори 7,6 млрд доларів, зокрема 3,4 млрд доларів становитимуть відрахування у Пенсійний фонд. 

Україні, наголосила Шуляк, слід спиратися на готовність міжнародних партнерів підтримати відбудову, зосередитися на перспективних галузях, як-от сталь, вікна та екологічні будівельні матеріали, та імпортувати те, що виробляти власноруч неефективно.

Загальними рекомендаціями аналітиків щодо цього є:

  • Покращення бізнес-клімату та інвестиційного клімату шляхом законодавчих змін;
  • Покращення прозорості прогнозованих потреб у будівництві та надання фінансової підтримки/гарантій для збільшення приватних інвестицій; 
  • Стимулювання галузі через програми для залучення робочої сили та навчання їх новітнім технологіям і методам;
  • Створення партнерств для сприяння імпорту матеріалів, обладнання та (де необхідно) будівельних послуг;
  • Сприяння зеленому будівництву та розбудові інфраструктури для підтримки руху поставок.

Нагадаємо, з  1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС №305, які імплементовано в Україні Законом "Про надання будівельної продукції на ринку". Згідно з ними, в Україні можна буде використовувати тільки ту продукцію, яка відповідатиме більше ніж 1000 нових стандартів. 

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