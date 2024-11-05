Шуляк назвала самый дефицитный стройматериал для восстановления

По ее словам, до войны строительная отрасль традиционно составила 4% ВВП. При этом во время восстановления ожидаемый объем отрасли в течение 10 лет составит 10% ВВП. А ожидаемый спрос на основе строительных материалов за 5 лет восстановления составит около $19,6 млрд в год.

"90% необходимых строительных материалов можно производить в Украине, и по некоторым категориям у нас сильные мощности. Это касается цемента, стали, бетона, окна и дверей. По некоторым стройматериалам мощности ограничены – по асфальту, гипсу и гипсокартону. А для, например, стекла, мощностей нет вообще. Возможно ли восстановление без стекла? Ответ очевиден. Естественно, потребность в нем может покрывать импорт. Инвестиции в строительство одного такого завода в Украине существенные – в пределах 100 млн долларов. Но учитывая спрос на стекло, эта инвестиция выгодна", – отметила Шуляк.

Депутат также подчеркнула, что использование в проектах по восстановлению отечественных строительных материалов приведет к формированию добавленной стоимости в стране на общую сумму в 29,1 млрд. долларов. Зарплата наемных работников составит 11,5 млрд. долларов. Налоговые поступления и сборы 7,6 млрд долларов, в том числе 3,4 млрд долларов составят отчисления в Пенсионный фонд.

Украине, подчеркнула Шуляк, следует опираться на готовность международных партнеров поддержать восстановление, сосредоточиться на перспективных отраслях, таких как сталь, окна и экологические строительные материалы, и импортировать то, что производить собственноручно неэффективно.

Общими рекомендациями аналитиков по этому поводу являются:

Улучшение бизнес-климата и инвестиционного климата путём законодательных изменений;

Улучшение прозрачности прогнозируемых потребностей в строительстве и предоставление финансовой поддержки/гарантий для увеличения частных инвестиций;

Стимулирование отрасли через программы для привлечения рабочей силы и обучение их новейшим технологиям и методам;

Создание партнерств для содействия импорту материалов, оборудования и (где необходимо) строительных услуг;

Содействие зеленому строительству и развитию инфраструктуры для поддержки движения поставок.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС №305, имплементированные в Украине Законом "О предоставлении строительной продукции на рынке". Согласно им, в Украине можно будет использовать только ту продукцию, которая будет соответствовать более 1000 новых стандартов.