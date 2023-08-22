Шуляк: НАЗК, НАБУ, парламент, уряд і громадськість спільно напрацюють антикорупційні механізми відновлення

До складу групи увійдуть представники Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Комітету з питань антикорупційної політики, Комітету з питань бюджету, НАБУ, НАЗК, громадськості - EUACI, Європейська антикорупційна ініціатива, Open Contracting Partnership, Центр протидії корупції, Коаліція RISE Ukraine, проект TAPAS прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах, Трансперенсі Інтернешнл, UNDP.

"Впровадження антикорупційних інструментів та висока відповідальність за порушення - основа відновлення країни. Бо скільки б грошей не спрямуй, які б нові стандарти не впроваджуй, якщо система залишиться корумпованою - відновлення буде лише на папері", - сказала вона.

Шуляк також нагадала кейс, коли сотні мільйонів гривень на відбудову зруйнованих військами РФ будинків та об'єктів інфраструктури, роздали фігурантам кримінальних проваджень, компаніям, купленим на OLX, а також без проведення відповідних тендерів.

"Слід розуміти, що після перемоги будівництво стане в нашій країні неймовірно масштабним. Воно буде усюди і для всіх. І чим більше прозорості, цифровізації та жорсткої відповідальності буде закладено в цей процес, тим якісніше воно буде. Ми мусимо напрацювати реальні антикорупційні механізми, бо в іншому разі корупція виїсть всі інвестиції, всю партнерську допомогу", - переконана вона.

Шуляк зауважила, що друга частина реформи містобудування (в якій якраз і закладений принцип тотальної цифровізації) - про відповідальність. Мова про законопроект №5877, що передбачає підвищену кримінальну відповідальність за порушення у процесі будівництва.

"Президент Володимир Зеленський в контексті антикорупційної боротьби нещодавно наголосив: "старих форматів більше не буде". На сьогодні маємо реальний шанс знищити ці старі формати у вигляді свавілля та безкарності. Спільно з урядовцями та представниками антикорупційних органів, зробимо все необхідне. Навіть, якщо доведеться написати ще більше законодавчих ініціатив, впровадити ще більше цифрових інструментів, збільшити кількість детективів НАБУ", - резюмувала нардеп.