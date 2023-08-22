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Шуляк: НАПК, НАБУ, парламент, Кабмин и общественность совместно наработают антикоррупционные механизмы восстановления

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

По инициативе вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, представители антикоррупционных органов, парламента, министерств и профильных общественных организаций объединяются и создают общую рабочую группу, которая наработает конкретные антикоррупционные механизмы, в частности для масштабного восстановления Украины. Речь идет не только о наработке новых законопроектов, но и о возможном изменении уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время совещания по усовершенствованию законодательной базы для быстрого, эффективного, прозрачного и подотчетного восстановления.

В состав группы войдут представители Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитета по вопросам антикоррупционной политики, Комитета по вопросам бюджета, НАБУ, НАПК, общественности - EUACI, Европейская антикоррупционная инициатива, Open Contracting Partnership, Центр противодействия коррупции, Коалиция RISE Ukraine, проект TAPAS прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах, Трансперенси Интернешнл, UNDP.

"Внедрение антикоррупционных инструментов и высокая ответственность за нарушение - основа восстановления страны. Потому сколько денег не направь, какие бы новые стандарты не внедряй, если система останется коррумпированной - восстановление будет только на бумаге", - сказала она.

Шуляк также напомнила кейс, когда сотни миллионов гривен на восстановление разрушенных войсками РФ домов и объектов инфраструктуры раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX, а также без проведения соответствующих тендеров.

"Следует понимать, что после победы строительство станет в нашей стране невероятно масштабным. Оно будет везде и для всех. И чем больше прозрачности, цифровизации и жесткой ответственности будет заложено в этот процесс, тем качественнее оно будет. Мы должны наработать реальные антикоррупционные механизмы, потому что в противном случае коррупция выест все инвестиции, всю партнерскую помощь", - убеждена она.

Шуляк отметила, что вторая часть реформы градостроительства (в которой как раз и заложен принцип тотальной цифровизации) - об ответственности. Речь идет о законопроекте №5877, предусматривающем повышенную уголовную ответственность за нарушение в процессе строительства.

"Президент Владимир Зеленский в контексте антикоррупционной борьбы недавно подчеркнул: "старых форматов больше не будет". На сегодня есть реальный шанс уничтожить эти старые форматы в виде произвола и безнаказанности. Совместно с чиновниками и представителями антикоррупционных органов сделаем все необходимое. Даже если придется написать еще больше законодательных инициатив, внедрить еще больше цифровых инструментов, увеличить количество детективов НАБУ", - резюмировала нардеп.

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