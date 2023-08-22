Шуляк: НАПК, НАБУ, парламент, Кабмин и общественность совместно наработают антикоррупционные механизмы восстановления

В состав группы войдут представители Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитета по вопросам антикоррупционной политики, Комитета по вопросам бюджета, НАБУ, НАПК, общественности - EUACI, Европейская антикоррупционная инициатива, Open Contracting Partnership, Центр противодействия коррупции, Коалиция RISE Ukraine, проект TAPAS прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах, Трансперенси Интернешнл, UNDP.

"Внедрение антикоррупционных инструментов и высокая ответственность за нарушение - основа восстановления страны. Потому сколько денег не направь, какие бы новые стандарты не внедряй, если система останется коррумпированной - восстановление будет только на бумаге", - сказала она.

Шуляк также напомнила кейс, когда сотни миллионов гривен на восстановление разрушенных войсками РФ домов и объектов инфраструктуры раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX, а также без проведения соответствующих тендеров.

"Следует понимать, что после победы строительство станет в нашей стране невероятно масштабным. Оно будет везде и для всех. И чем больше прозрачности, цифровизации и жесткой ответственности будет заложено в этот процесс, тем качественнее оно будет. Мы должны наработать реальные антикоррупционные механизмы, потому что в противном случае коррупция выест все инвестиции, всю партнерскую помощь", - убеждена она.

Шуляк отметила, что вторая часть реформы градостроительства (в которой как раз и заложен принцип тотальной цифровизации) - об ответственности. Речь идет о законопроекте №5877, предусматривающем повышенную уголовную ответственность за нарушение в процессе строительства.

"Президент Владимир Зеленский в контексте антикоррупционной борьбы недавно подчеркнул: "старых форматов больше не будет". На сегодня есть реальный шанс уничтожить эти старые форматы в виде произвола и безнаказанности. Совместно с чиновниками и представителями антикоррупционных органов сделаем все необходимое. Даже если придется написать еще больше законодательных инициатив, внедрить еще больше цифровых инструментов, увеличить количество детективов НАБУ", - резюмировала нардеп.