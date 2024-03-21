Шуляк: Нардепи під час війни мають бути в Україні, а не за кордоном

"Давайте чесно: де має бути народний депутат чи посадовець під час війни, яка йде в його країні? Для мене відповідь очевидна. Вона має бути тут, в Україні. У народних депутатів точно величезна купа проблем, які вони вирішують із виборцями на своїх округах", - наголосила вона.

За словами Шуляк, в Україні величезна кількість постраждалих округів, навіть ті округи, які знаходяться в західній частині нашої країни, також мають шалене навантаження і через величезну кількість внутрішньо переміщених осіб, і через кількість релокованого бізнесу, і через певні навантаження на мережу надання державних послуг, тобто купа проблем, які потрібно вирішувати.

Вона зазначила, що всі парламентські делегації, які працюють на міжнародному рівні, не зупинили роботу, всі вони працюють.

"Тому хочеться опозиції виїжджати за кордон частіше? Ну, мабуть, хочеться. Але для мене це питання більш надумане, про якісь надзвичайні особливості народних депутатів вирішувати глобальні питання на міжнародному рівні", - уточнила глава "Слуги народу".

Коментуючи можливу дискримінацію опозиції у контексті виїздів за кордон, Шуляк запропонувала подивитися на статистику.

"Мені здається, пан Стефанчук оприлюднив, скільки їздять у відрядження народні депутати від опозиції і скільки їздять у відрядження народні депутати від провладної партії. І я думаю, там різниця в рази щодо виїздів. Це ще можна посперечатися, де більше працюють депутати - в закордонному окрузі або працюють у своїх округах, де їх було обрано виборцями", - констатувала вона.