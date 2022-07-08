Шуляк: начинаем новую эру в украинском строительстве и внедряем ВИМ-технологии

По ее словам, благодаря принятию законопроекта в Украине смогут:

моментально получать доступ к любой информации об объекте;

качественно контролировать работы на всех этапах;

избежать коллизий в проектах;

существенно сократить стоимость строительства;

рационально использовать ресурсы.

"В большинстве развитых стран мира уже активно применяются BИM-технологии при проектировании объектов строительства. Например, с их применением возведены Шанхайская башня, Олимпийский стадион в Баку, высокосовременный стамбульский аэропорт. В частности, использование ВИМ-технологий обязательно для объектов госзаказа. Украинская строительная отрасль сейчас имеет не очень высокий уровень цифровизации, а BIM-технологии по сей день применяли в своей деятельности считанные организации. Наконец мы это изменим и наше строительство станет современным", - отметила она.

Внедрение ВИМ-технологий позволит максимально эффективно использовать средства при строительстве, а значит - увеличить количество построенных и реконструированных объектов. Также это облегчит принятие управленческих решений, сделает более прозрачной реализацию проектов строительства.

"Среди преимуществ для строительной отрасли: более короткие сроки разработки проектной документации, уменьшение вероятности ошибок при проектировании возможности быстрого предоставления информации о результатах исследований и испытаний, проектной документации и отчетов в электронном виде заинтересованным сторонам", - добавила Шуляк.