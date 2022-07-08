RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуляк: починаємо нову еру в українському будівництві та запроваджуємо ВІМ-технології

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Парламент підтримав законопроект про цифровізацію будівельної галузі та впровадження віртуального будівельного моделювання (BIM). Воно деталізує всі фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики об’єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", співавтор документа Олену Шуляк.

За її словами, завдяки ухваленню законопроекту в Україні зможуть:

  • моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;
  • якісно контролювати роботи на всіх етапах;
  • уникнути колізій у проектах;
  • істотно скоротити вартість будівництва;
  • раціонально використовувати ресурси.

"У більшості розвинених країн світу вже активно застосовуються BIM-технології під час проектування об’єктів будівництва. Наприклад, з їх застосуванням зведено Шанхайську вежу, Олімпійський стадіон у Баку, високосучасний Стамбульський аеропорт. Зокрема, використання ВІМ-технологій обов'язкове для об’єктів держзамовлення. Українська будівельна галузь наразі має не дуже високий рівень цифровізації, а BIM-технології донині застосовували у своїй діяльності лічені організації. Нарешті ми це змінимо і наше будівництво стане сучасним", - зауважила вона.

Запровадження ВІМ-технологій дозволить максимально ефективно використовувати кошти при будівництві, а отже - збільшити кількість побудованих та реконструйованих об’єктів. Також це полегшить прийняття управлінських рішень, зробить прозорішою реалізацію проєктів будівництва.

"Серед переваг для будівельної галузі: коротші терміни розроблення проєктної документації, зменшення ймовірності помилок при проєктуванні можливості швидкого надання інформації щодо результатів досліджень і випробувань, проєктної документації та звітів в електронному вигляді зацікавленим сторонам", - додала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк