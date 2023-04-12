Шуляк: містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор

"У процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор. Бо, на жаль є практика, коли створені кишенькові проєктні організації розробляли детальний план території, і тільки вони могли бути допущені до роботи з певними інвесторами", - заявила Шуляк.

За її словами, у парламенті триває робота над законопроектом №6458, який має визначити механізм проведення комплексної реконструкції кварталів.

"Ми підтримуємо ідею, що саме місцева влада має планувати розвиток. А щоб нормально реалізувати програми з комплексної реконструкції житла, маємо вирішити питання прозорої взаємодії місцевої влади із забудовниками та забезпечити прозорість проведення конкурсів на реконструкцію", - додала політик.

За слова Шуляк, непрозорі процеси та потенційні корупційні ризики не дають діяти інвесторам на будівельному ринку.

"Маємо негативний досвід - донині в Україні через корупцію не запрацював жоден іноземний інвестор, який прагнув відновлювати житло, будувати нові будинки в рамках квартальної забудови. Тому саме для місцевої влади є важливе завдання: створити сприятливі умови для того, щоб держава могла зацікавити не лише українські будівельні компанії, а й залучити міжнародні інвестиції", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про реформу містобудування (№5655), яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення. В основі реформи лежить робота вже згаданої е-системи.

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