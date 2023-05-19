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Шуляк: кошти за програмою "єВідновлення" необхідно використати протягом 12 місяців

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Гроші, які українці отримають на спеціальні рахунки для відновлення пошкодженого житла за першим етапом реалізації програми "єВідновлення", можна буде використати протягом 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У нас є досвід ковідних років, коли ми підтримували креативні індустрії та надавали можливість використовувати 1000 грн на придбання книжок, походу в кінотеатр, театр. В цій програмі могли брати участь організації, які відповідали критеріям, визначених Кабміном. Тут буде така ж система співпраці з компаніями та отримання ними грошей, пов'язаними саме з будівельною сферою", - пояснила нардеп.

Шуляк додала, що кошти можна отримувати лише безготівково. Вони повинні надходити прозоро, щоби їх можна було перевірити.

"Під час розгляду заяви про надання компенсації комісія забезпечує проведення обстеження пошкодженого об’єкта, в тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані коштом інших джерел фінансування. Люди повинні доброчесно використовувати ці гроші саме на ремонт, оскільки від правильного формування цієї програми залежатиме довіра наших міжнародних партнерів", - наголосила Шуляк.

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