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Шуляк: средства по программе "єВідновлення" необходимо использовать в течение 12 месяцев

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Деньги, которые украинцы получат на специальные счета для восстановления поврежденного жилья по первому этапу реализации программы "єВідновлення", можно будет использовать в течение 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"У нас есть опыт лет, когда мы поддерживали креативные индустрии и предоставляли возможность использовать 1000 грн на приобретение книг, похода в кинотеатр, театр. В этой программе могли принимать участие организации, которые отвечали критериям, определенным Кабмином. Здесь будет такая же система сотрудничества с компаниями и получение ими денег, связанных именно со строительной сферой", - пояснила нардеп.

Шуляк добавила, что средства можно получать только безналично. Они должны поступать прозрачно, чтобы их можно было проверить.

"При рассмотрении заявления о предоставлении компенсации комиссия обеспечивает проведение обследования поврежденного объекта, в том числе с целью установления факта ремонтных работ, выполненных на средства других источников финансирования. Люди должны добродетельно использовать эти деньги именно на ремонт, поскольку от правильного формирования этой программы будет зависеть доверие наших международных партнеров", - подчеркнула Шуляк.

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Елена ШулякЖильеинфраструктура