Шуляк: Киевская область привлекает инвесторов в проект по экологической переработке строительного мусора

"Я пригласила руководство израильской компании GreenMix, которая специализируется на переработке строительного мусора, Буче, чтобы наши израильские партнеры воочию увидели объем разрушений и оценили возможность утилизации миллионов тонн строительных отходов. Этот проект может стать основой для изменения философии по переработке строительного мусора в Украине, а деокупованная Киевская область - стать пилотным проектом в Украине", - сказала Шуляк.

По ее словам, старт такого проекта поможет отработать эффективные механизмы взаимодействия власти, муниципалитетов и частного сектора и в перспективе применять этот опыт в других областях Украины, которые пострадали от российской агрессии.

"В процессе переработки строительный мусор станет строительным материалом для восстановления разрушенных городов. Это новейшая технология, которой до сих пор не было в Украине. Сейчас идет выработка дорожной карты проекта, израильская компания готова за собственные средства поставлять необходимое оборудование и начать работы в Киевской области", - заявила Шуляк.