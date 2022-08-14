Шуляк: Київська область залучає інвесторів у проект з екологічної переробки будівельного сміття

"Я запросила керівництво ізраїльської компанії GreenMix, яка спеціалізується на переробці будівельного сміття, до Бучі, щоб наші ізраїльські партнери на власні очі побачили обсяг руйнувань та оцінили можливість утилізації мільйонів тонн будівельних відходів. Цей проект може стати основою для зміни філософії з переробки будівельного сміття в Україні, а деокупована Київська область - стати пілотним проєктом в Україні", - сказала Шуляк.

За її словами, старт такого проєкту допоможе відпрацювати найефективніші механізми взаємодії влади, муніципалітетів та приватного сектору та у перспективі застосовувати цей досвід в інших областях України, які постраждали від російської агресії.

"В процесі переробки будівельне сміття стане будівельним матеріалом для відбудови зруйнованих міст. Це новітня технологія, якої досі не було в Україні. Зараз триває напрацювання дорожньої карти проєкту, ізраїльська компанія готова за власні кошти постачати необхідне обладнання та розпочати роботи у Київській області", - заявила Шуляк.