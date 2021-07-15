Реформа градостроительства: аналитики провели анализ спорных моментов законопроекта

Так, в анализе отмечается, что чаще всего законопроект обвиняют в нарушении авторского права: якобы он закрепляет авторские права за застройщиком, а не за автором проекта.

"Хотя это не более, чем манипуляция, потому что законопроектом определяется, что "объект авторского права, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал этот объект, и юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, совместно, если иное не установлено договором". Хотя "архитектор/инженер-проектировщик не смогут сохранить авторские права, если работают над проектом, который финансируется из бюджета", - говориться в иследовании.

Манипуляцией является и то, что законопроект уменьшает влияние архитекторов, будто застройщики и подрядчики получают больше прав, чем архитекторы. Но в законе есть четкая позиция по поводу "ответственности за правонарушения в градостроительстве".

К тому же по словам Елены Шуляк, инициатора законопроекта, в июле нардепы зарегистрируют еще один проект, который должен усилить административную, уголовную ответственность для всех участников строительства.

Также манипуляцией является то, что якобы по новому закону, "профессиональное сообщество может только предоставлять свои рекомендации градостроительной палате Минрегиона, а она уже принимать решение". Хотя на самом деле представители архитектурного сообщества могут участвовать в выдаче или аннулировании квалификационных аттестатов (документов, подтверждающих профессиональную пригодность специалиста).

Кроме того, несмотря на то, что в проектах с государственным финансированием права на проектную документацию действительно принадлежат заказчику, но это не значит, что застройщик совсем не имеет ограничений и способен безнаказанно нарушать закон. Так, законопроектом предусмотрен ряд предохранителей, которые должны минимизировать коррупционные риски (введение электронной системы, авторский (контроль соответствия объекта строительства проектной документации) и технический (контроль качества материалов, строительных работ) надзор во время строительства и др.).

Помимо этого, ложью являются тезисы о том, будто согласно законопроекту ФОПы будут лоббировать интересы застройщиков. Еще неправдой является снижение размера штрафов за снос памятников культурного наследия, резюмируют аналитики.