Реформа містобудування: аналітики провели аналіз спірних моментів законопроекту

Так, в аналіз зазначається, що найчастіше законопроекту закидають порушення авторського права: він законопроект закріплює авторські права за забудовником, а не за автором проекту.

"Хоча це не більше, ніж маніпуляція, бо законопроектом визначається, що "об’єкт авторського права, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором". Хоча "архітектор/інженер-проектувальник не зможуть зберегти авторські права, якщо працюють над проектом, що фінансується з бюджету", - йдеться в дослідженні.

Маніпуляцією є і те, що законопроект зменшує вплив архітекторів, буцімто забудовники й підрядники набувають більше прав, ніж архітектори. Але в законі є чітка позиція з приводу "відповідальності за правопорушення у містобудівництві".

До того ж за словами Олени Шуляк, ініціатора законопроекту, у липні нардепи зареєструють ще один проект, який повинен підсилити адміністративну, кримінальну відповідальність для всіх учасників будівництва.

Також маніпуляцією є те, що буцімто за новим законом, "професійна спільнота може лише надавати свої рекомендації містобудівній палаті Мінрегіону, а вона вже прийматиме рішення". Хоча насправді представники архітектурної спільноти можуть брати участь у видачі або анулюванні кваліфікаційних атестатів (документів, що підтверджують професійну придатність фахівця).

Крім того, не дивлячись на те, що в проектах з державним фінансуванням права на проектну документацію дійсно належать замовнику, але це не означає, що забудовник зовсім не має обмежень і здатен безкарно порушувати закон. Так, законопроектом передбачена низка запобіжників, що мають мінімізувати корупційні ризики (запровадження електронної системи, авторський (контроль відповідності об’єкта будівництва проектній документації) і технічний (контроль якості матеріалів, будівельних робіт) нагляд під час будівництва та ін.).

Також неправдою є тези про те, буцімто згідно з законопроектом ФОПи будуть лобіювати інтереси забудовників. Ще неправдою є зниження розміру штрафів за знесення пам’яток культурної спадщини, резюмують аналітики.