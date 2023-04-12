Шуляк: інформацію про наявні будівництва повернули у відкритий доступ

"Весь цей час фахова інформація в Е-системі будівництва була доступна для авторизованих користувачів - архітекторів, інженерів, працівників органів контролю. Але з міркувань безпеки публічний доступ до цих даних призупинили. Зараз після консультацій з силовиками визначений перелік даних, до яких можна відновити відкритий доступ", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що відтепер інформація, оприлюднення якої не становить загрозу національній безпеці та обороні, доступна на публічному порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Завантажити набори відкритих даних у машиночитному форматі можна на порталі відкритих даних data.gov.ua.

"Зараз на порталі ЄДЕССБ можна переглянути публічну мапу будівництва, де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт, інформацію по конкретному об’єкту будівництва, а також відомості про будівництво за адресою", - зазначила голова профільного комітету.

За її словами, відкритість інформації про будівництво допомагає громадам контролювати забудову у своїх містах, адже можна дізнатись про плани зведення об’єктів, ще до того як розпочинається будівництво.

"Ще одна важлива перевага відкритих даних - легкість та швидкість перевірки наявності необхідних документів у забудовника. Це убезпечить людей від шахрайства при купівлі житла у новобудові", - наголосила Шуляк.

Водночас вона звернула увагу користувачів е-порталу ЄДЕССБ, що інформація про частину об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою з міркувань національної безпеки.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID/UK aid проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

Нагадаємо, раніше Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про реформу містобудування (№5655), яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення. В основі реформи лежить робота вже згаданої е-системи.