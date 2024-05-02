Шуляк: Глобальний саміт миру запустить процес фактичної імплементації Формули миру

За декілька тижнів у Швейцарії відбудеться історична подія - Глобальний саміт миру, ініційований Україною. На заході обговорюватиметься Українська формула миру - стратегія, спрямована на завершення війни та досягнення справедливого та сталого миру для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"160 держав світу, серед яких країни G7, G20, БРІКС, країни, що є нашими союзниками, та країни, які займають дипломатичний нейтралітет, зберуться у Швейцарії, щоб відповісти на глобальне питання: чи буде світ будуватися на основі міжнародного права чи на основі права сильного", - зазначила Шуляк.

Нардеп нагадала, що головна мета Української формули миру - об'єднати світову спільноту для примусу росії до припинення війни.

"Понад 80 країн світу вже підтримали ідеї цієї ініціативи, включаючи країни ЄС та інші регіони, показуючи, що це питання має глобальне значення. Учасники Української формули миру об'єднуються для посилення економічного та санкційного тиску на росію, щоб нагадати агресору, що війна не може продовжуватися без наслідків", - наголосила Шуляк.

Очільниця партії відзначила: українська формула відрізняється від інших мирних планів та пропозицій тим, що вона не пропонує поступок щодо нашої території та не визнає окупацію.

"Україна не просто бореться за свої права. Вона пропонує шлях до миру, який може стати шансом для всього світу виправити помилки минулого та забезпечити стабільність та безпеку. Наскільки успішно це буде - залежить від єдності та рішучості міжнародної спільноти", - наголосила Олена Шуляк.