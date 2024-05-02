Шуляк: Глобальный саммит мира запустит процесс фактической имплементации Формулы мира

Через несколько недель в Швейцарии состоится историческое событие - Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. На мероприятии будет обсуждаться Украинская формула мира - стратегия, направленная на завершение войны и достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"160 государств мира, среди которых страны G7, G20, БРИКС, страны, являющиеся нашими союзниками, и страны, занимающие дипломатический нейтралитет, соберутся в Швейцарии, чтобы ответить на глобальный вопрос: будет ли мир строиться на основе международного права или на основе права сильного", - отметила Шуляк.

Нардеп напомнила, что главная цель Украинской формулы мира – объединить мировое сообщество для принуждения России к прекращению войны.

"Более 80 стран мира уже поддержали идеи этой инициативы, включая страны ЕС и другие регионы, показывая, что этот вопрос имеет глобальное значение. Участники Украинской формулы мира объединяются для усиления экономического и санкционного давления на Россию, чтобы напомнить агрессору, что война не может продолжаться без последствий", - подчеркнула Шуляк.

Глава партии отметила: украинская формула отличается от других мирных планов и предложений тем, что она не предлагает уступок нашей территории и не признает оккупацию.

"Украина не просто борется за свои права. Она предлагает путь к миру, который может стать шансом для всего мира исправить ошибки прошлого и обеспечить стабильность и безопасность. Насколько успешно это будет - зависит от единства и решительности международного сообщества", - подчеркнула Елена Шуляк.