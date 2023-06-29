Шуляк: ядерний тероризм РФ має бути зупинений

"4 березня 2022 року окупаційні війська російської федерації захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію - Запорізьку АЕС і з того часу регулярно вдаються до провокативних дій. Після підриву окупантами Каховської ГЕС ні у кого не виникає сумнівів, що рф може вдатися до чергового злочину, цього разу ядерного", - зазначила Олена Шуляк.

За її словами, дії злочинні дії окупантів на захопленій атомній станції спричинити руйнівні наслідки не лише для України, її населення та довкілля, але й для всього європейського континенту.

"Ядерна загроза - не локальна проблема. У разі злочинних дій з боку РФ у зоні ураження можуть опинитися не тільки українські землі, а й території далеко поза її межами, що вплине на екологію та добробут громадян Чорноморського регіону та всієї Європи. І наслідки ймовірної аварії в центрі Європи відчує не одне покоління людства", - відзначила очільниця партії.

Шуляк зазначила, що міжнародна спільнота має вдатися до рішучих та дієвих кроків, аби зупинити ядерний тероризм не лише України, а й всього світу.

"Міжнародні партнери не мають ігнорувати заклики щодо терористичних намірів РФ, оскільки це може стати сигналом безкарності для країни-агресора. Ядерний тероризм має бути зупинений раз і назавжди", - констатувала Шуляк.