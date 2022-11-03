Шуляк про бюджет на 2023 рік: найбільші витрати - на оборону та соціальну сферу

"Найбільша частина витрат пов’язана з обороною України, 17,5% ВВП. Це більше, ніж 1 трлн грн. До речі, в НАТО до цього часу продовжуються дискусії стосовно того, який відсоток від ВВП повинні складати витрати на оборону. Лише 9 країн-учасниць НАТО на сьогодні мають бюджет на оборону в районі 2%", - заявила вона.

За її словами, витрати на оборону держава фінансує з власних коштів. Це ті гроші, які надходять до бюджету, наприклад, від тих же податків.

"Друга за розміром частина фінансування витрат в бюджеті - це соціальний напрям. Понад 230 млрд - пенсії. Залишаються витрати на освіту і медицину - понад 150 млрд грн. На 11 млрд грн скорочені видатки на утримання чиновників і державного апарату", - сказала голова партії.

Також до бюджету до другого читання враховані правки щодо фінансування ДФРР, 2 млрд грн отримає міністерство розвитку громад та територій. Є декілька правок, які стосуються будівництва доріг.

Як зауважила Шуляк, це невеликі гроші, їх не можна порівнювати з минулим роком, але ми бачимо, як потрібно відбудовувати дороги в Харківській області.

"Якби не збудовані минулого року дороги, то так швидко не могли б працювати наші військові, не могли б довозити наших поранених. Приїжджаючи до Краматорська, Ізюму ми чуємо слова подяки від медиків, наприклад, які з передової возять наших воїнів", - резюмувала вона.