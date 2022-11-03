RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк о бюджете на 2023 год: самые большие расходы - на оборону и социальную сферу

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Государственный бюджет на 2023 год - это будет бюджет победы, где большая часть расходов связана с обороной Украины (17,5% ВВП) и социальным направлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Наибольшая часть расходов связана с обороной Украины, 17,5% ВВП. Это больше 1 трлн грн. Кстати, в НАТО до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой процент от ВВП должны составлять расходы на оборону. Только 9 стран-участниц НАТО на сегодня имеют бюджет на оборону в районе 2%", - заявила она.

По ее словам, расходы по обороне государство финансирует из собственных средств. Это те деньги, которые поступают в бюджет, например от тех же налогов.

"Вторая по размеру часть финансирования расходов в бюджете - это социальное направление. Более 230 млрд - пенсии. Остаются расходы на образование и медицину - более 150 млрд грн. На 11 млрд грн сокращены расходы на содержание чиновников и государственного аппарата", - сказала глава партии.

Также в бюджет ко второму чтению учтены правки по финансированию ГФРР, 2 млрд грн получит министерство развития общин и территорий. Есть несколько правок, касающихся строительства дорог.

Как отметила Шуляк, это небольшие деньги, их нельзя сравнивать с прошлым годом, но мы видим, как нужно отстраивать дороги в Харьковской области.

"Если бы не построены в прошлом году дороги, то так быстро не могли бы работать наши военные, не могли бы довозить наших раненых. Приезжая в Краматорск, Изюму мы слышим слова благодарности от медиков, например, которые с передовой возят наших воинов", - резюмировала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякЭкономика Украины