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Шуляк: 10% з військового ПДФО піде на військові частини

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада підтримала законопроект №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет. Відтак 10% з ПДФО буде спрямовано на військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Такі зміни дозволять нам зміцнити матеріально-технічне забезпечення військових частин, що вкрай необхідно в умовах війни рф проти України. Окрім того, бойові бригади зможуть оперативно закупляти усе необхідне для посилення своєї обороноздатності, терміново ремонтувати техніку тощо", - наголосила  вона. 

За її словами, відтепер з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ (Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України) на дрони - 13 млрд грн і Міноборони на закупівлю артилерійських систем - 13 млрд грн.

Законопроектом передбачається, що з 1 січня до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, "військове ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

  • 45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);
  • 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);
  • 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

"Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення).

Окрім  того, у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад, всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями, а села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати).

"Залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати лише на пріоритетні видатки: соціальні, підтримку оборони, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії тощо. Ніякого будівництва", - підсумувала Підласа.

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