Шуляк: 10% из военного НДФЛ пойдет на воинские части

"Такие изменения позволят нам укрепить материально-техническое обеспечение воинских частей, что крайне необходимо в условиях войны РФ против Украины. Кроме того, боевые бригады смогут оперативно закупать все необходимое для усиления своей обороноспособности, срочно ремонтировать технику", - подчеркнула она.

По ее словам, теперь с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ (Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины) на дроны - 13 млрд грн и Минобороны на закупку артиллерийских систем - 13 млрд грн.

Законопроектом предусматривается, что с 1 января по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военное НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях:

45% - ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

"Обычное НДФЛ" остается в общинах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотведения).

Кроме того, в 2024 году реверс не изымается из всех общин, все общины дотягиваются до уровня доходов 2021 дотациями, а села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (сейчас только городские общины могут осуществлять).

"Остатки на счетах ОМС можно будет использовать только на приоритетные расходы: социальные, поддержку обороны, лечение и реабилитацию лиц, пострадавших от российской агрессии и т.д. Никакого строительства", - подытожила Подласа.