Шукають заміну Пушічу: "Шахтар" контактував із тренером Степаненка, якого сватали у клуб Зубкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ajansspor .

За даними турецького ЗМІ, "гірники" пропонували перспективному 38-річному наставнику замінити Маріно Пушіча біля керма чемпіонів України. Проте не отримали позитивної відповіді.

Туран вирішив завершити поточний сезон в "Еюпспорі", команді, до якої взимку приєднався екс-капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко. Колектив, що представляє один з районів Стамбула, лише перший сезон виступає в місцевій Суперлізі, проте став головною сенсацією першості та посідає зараз п'яту сходинку в турнірній таблиці.

Туран має намір допрацювати в "Еюпспорі" як мінімум до кінця поточного сезону. Це його перший серйозний досвід у тренерській кар'єрі, і, ймовірно, він розглядає його як шанс зміцнити свою репутацію в Туреччині.

До перспективного тренера придивляються також гранди місцевого футболу. Так за інформацією Fanatik, з Тураном на предмет співпраці контактували представники "Трабзонспора", але теж отримали відмову. Напередодні клуб, за який виступають три українці – Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан, звільнив головного тренера Шенола Гюнеша. Його місце посів інший відомий у минулому турецький футболіст Фатіх Текке.

Хто такий Арда Туран

38-річний уродженець Стамбула, вихованець "Галатасарая". Ігрове амплуа – атакуючий півзахисник. Під час кар'єри футболіста дев'ять років провів у Іспанії, виступаючи за "Атлетіко" (2011-2015 роки) та "Барселону" (2015-2020). Зіграв 99 матчів за національну збірну (забив 16 голів).

Завершив активні виступи у 2022-му в рідному "Галатасараї". А в квітні 2023-го очолив "Еюпспор". З цією командою виграв другий дивізіон Туреччини та вийшов в еліту місцевого футболу.