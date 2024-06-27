РФ шукає точки, де пробити оборону: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Росіяни з початку доби шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом дня ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104.

Найгарячіше зараз на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні.

Ситуація на фронтах

Харківський напрямок. Сьогодні агресор намагався атакувати тут тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна ворожа спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що ЗСУ вдається стримувати росіян відразу на декількох напрямках. Однак росіянам вдалось трохи просунутись поблизу Куп'янська.

З попереднім зведенням Генштабу можна ознайомитись за посиланням.

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