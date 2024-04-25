Шукають дешевше. Як змінився попит українців на відпочинок у Туреччині та Єгипті

Туреччина та Єгипет – традиційно найпопулярніші напрямки для відпочинку українців. Під час війни ситуація дещо змінилася – для багатьох тепер дешевше вирушити в інші країни.
Чи є в цьому році попит на відпочинок у Туреччині та Єгипті, РБК-Україна розповіли керівна директорка компанії Join UP! в Україні Ірина Мосулезна та директор туристичного оператора "Аполло-Тур" Андрій Демура.
Туреччина та Єгипет залишаються найпопулярнішими напрямками для відпочинку українських туристів, за даними туроператора Join UP!. Ці країни відрізняються за кліматом і природою, але схожі широкою базою готелів за системою "все включено". При цьому в обох країнах пропонується широкий вибір екскурсій, тому отримувати нові враження можна під час кожної поїздки.
"Єгипет і Туреччина залишаються лідерами по бронюванням, як і торік. У 2023-му і 2024-му маємо приблизно однаковий попит, з невеликою тенденцією до зростання у 2024 для обох напрямків", – зазначає у коментарі РБК-Україна керівна директорка Join UP! в Україні Ірина Мосулезна.
Єгипет і Туреччина залишаються серед найпопулярніших напрямків на літній сезон. Також у лідерах морського відпочинку серед українців влітку – острів Крит у Греції, Болгарія, Чорногорія, Іспанія, Кіпр.
Станом на 19 квітня, ціни на відпочинок у Єгипті були від 17 281 грн на одну людину (при розміщенні у двомісному номері), у Туреччині – від 8026 грн на людину.
Якщо до Єгипту туристи подорожують літаком із аеропортів сусідніх країн, то до Туреччини можна також дістатися автобусом з виїздом із міст України – наприклад, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Києва. Для двох дорослих з дитиною така подорож коштуватиме від 27 438 грн.
Попит на відпочинок у Туреччині та Єгипті суттєво зменшився після початку повномасштабної війни, розповідає у коментарі РБК-Україна директор туристичного оператора "Аполло-Тур" Андрій Демура.
"Бронювання турів до Єгипту і Туреччини все одно є, але якщо ці напрямки раніше лідирували із величезним відривом, то зараз не входять навіть у першу п'ятірку. На обидві країни припадає до 30% бронювань", – розповідає він.
За словами керівника туркомпанії, із 2022 року українські туристи більше орієнтуються на відпочинок у Європі – у лідерах Іспанія, Хорватія, Греція, Кіпр, Чорногорія, Болгарія.
"Зменшення попиту на тури до Єгипту і Туреччини пов'язано із тим, що багато українців зараз живуть у Європі і подорожують із вильотами звідти. У Європі дуже розвинена і розгалужена мережа перельотів, квитки дешеві. Тому та Туреччина з Єгиптом виходить просто "золотою" і немає сенсу переплачувати", – пояснює Андрій Демура.
Він додає: якщо людина живе у Брюсселі чи Амстердамі, то має купу можливостей долетіти дешево й швидко до Іспанії, Кіпру, Хорватії, Чорногорії.
"Лоустерів літає багато, квитки коштують копійки. Туризм у Європі дуже розвинений, там Туреччина і Єгипет – це локації для колишніх країн СНД. Європейці не звикли так масово відпочивати у цих країнах, як українці", – каже фахівець.
Фото: Відпочинок у Туреччині, Кемер (unsplash.com)
Водночас більшість бронювань турів до Туреччини та Єгипту – від людей, які подорожують із України. Звідси дешевше полетіти на відпочинок до цих країн із найближчих європейських аеропортів.
"Другий фактор – у Туреччині та Єгипті дуже багато росіян. І переважна більшість туристів хочуть мінімізувати свій відпочинок поруч з ними. В Європі їх суттєво менше, у деяких країнах немає взагалі", – звертає увагу Андрій Демура.
Як повідомили у Join UP!, компанія продовжує виконувати туристичну програму до Єгипту без змін.
"Останні події у регіоні не вплинули на авіасполучення та роботу курортів. Наразі загроз безпеки для туристів на курортах Хургада та Шарм-еш-Шейх немає згідно з офіційними заявами влади та відповідно до інформації від партнерів. Курорти працюють у звичайному режимі", – звертають увагу в компанії.
Обсяги бронювань по напрямку Єгипет на українському ринку тільки зростають.
"Ми слідкуємо за розвитком ситуації в регіоні та готові оперативно інформувати щодо будь-яких змін та вживати необхідних заходів безпеки для туристів", – зазначають у Join UP!.
Фото: Туристи у Хургаді (unsplash.com)
Попит на відпочинок у Єгипті серед українців не змінився через загострення ситуації в регіоні, розповідає Андрій Демура:
"Українців це не лякає, зниження попиту на Єгипет через останні події в регіоні не відмічається. Це впливає на попит серед європейських туристів. Від українських туристів, коли раніше щось траплялося, завжди отримували дзвінки: "Ну що там, подешевшало?".
Нагадаємо, ми писали про автобусні тури і що треба знати про плюси і мінуси таких поїздок.
Також ми розповідали, що подорожі за кордоном для українців стали дешевшими. Це пов'язано зі співпрацею українських та європейських туроператорів.
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