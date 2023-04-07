ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шукали "клієнтів" по всій Україні: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 16:17
Шукали "клієнтів" по всій Україні: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон Фото: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон (t.me/DPSUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Закарпатській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Правоохоронні органи затримали трьох фігурантів, які намагались переправити через українсько-словацький кордон п'ятьох громадян України.

Фігурантів зловили "на гарячому" - у процесі розрахунку за "послуги".

Переправники виявилися мешканці Закарпаття. Вони шукали "клієнтів" в усіх областях України та переправляли їх до Угорщини, Румунії та Словаччини.

"Слідчі дії тривають, але тепер ця трійка активно вивчатиме Кримінальний кодекс України", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали фельдшера, який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон на кареті швидкої допомоги.

Окрім того, правоохоронці затримали трьох українців та одного молдованина у момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Закарпатська область
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян