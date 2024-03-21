Шукали "клієнтів" через Telegram. ДПСУ викрила банду, яка переправляла чоловіків до Молдови
В Одеській області прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, оголошення про послуги розміщувались в Telegram. Ціна з "клієнта" - 6000 доларів з авансовим платежем у тисячу доларів.
За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях прикордонники й поліцейські вилучили:
- техніку,
- тепловізор,
- WI-FI роутери,
- пристрої для виявлення прослуховування,
- понад 130 карток різних банків України,
- гроші,
- документи.
"Всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють", - повідомили прикордонники.
Військовий стан в Україні
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголосили воєнний стан та мобілізацію. Таким чином, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Також існує низка винятків.
На цьому фоні в країні дедалі частіше почали організовувати незаконні схеми виїзду для військовозобов'язаних.
Нещодавно прикордонники викрили схему, в рамках якої 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному із підприємств та подальше оформлення закордонного відрядження.
За це він отримував 6500 доларів з однієї людини.
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