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Шукали "клієнтів" через Telegram. ДПСУ викрила банду, яка переправляла чоловіків до Молдови

Україна, Четвер 21 березня 2024 19:10
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Шукали "клієнтів" через Telegram. ДПСУ викрила банду, яка переправляла чоловіків до Молдови Фото: ДПСУ викрила банду, яка переправляла чоловіків до Молдови (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

В Одеській області прикордонники викрили злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, оголошення про послуги розміщувались в Telegram. Ціна з "клієнта" - 6000 доларів з авансовим платежем у тисячу доларів.

За результатами 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях прикордонники й поліцейські вилучили:

  • техніку,
  • тепловізор,
  • WI-FI роутери,
  • пристрої для виявлення прослуховування,
  • понад 130 карток різних банків України,
  • гроші,
  • документи.

"Всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють", - повідомили прикордонники.

Військовий стан в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголосили воєнний стан та мобілізацію. Таким чином, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Також існує низка винятків.

На цьому фоні в країні дедалі частіше почали організовувати незаконні схеми виїзду для військовозобов'язаних.

Нещодавно прикордонники викрили схему, в рамках якої 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному із підприємств та подальше оформлення закордонного відрядження.

За це він отримував 6500 доларів з однієї людини.

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