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Искали "клиентов" через Telegram. ГПСУ разоблачила банду, которая переправляла мужчин в Молдову

Украина, Четверг 21 марта 2024 19:10
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Искали "клиентов" через Telegram. ГПСУ разоблачила банду, которая переправляла мужчин в Молдову Фото: ГНСУ разоблачила банду, которая переправляла мужчин в Молдову (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нарушителей в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, объявления об услугах размещались в Telegram. Цена с "клиента" - 6000 долларов с авансовым платежом в тысячу долларов.

По результатам 11 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях пограничники и полицейские изъяли:

  • технику,
  • тепловизор,
  • WI-FI роутеры,
  • устройства для обнаружения прослушивания,
  • более 130 карточек различных банков Украины,
  • деньги,
  • документы.

"Всех участников уголовного правонарушения устанавливают", - сообщили пограничники.

Военное положение в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину объявили военное положение и мобилизацию. Таким образом, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Также существует ряд исключений.

На этом фоне в стране все чаще стали организовываться незаконные схемы выезда для военнообязанных.

Недавно пограничники разоблачили схему, в рамках которой 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий и дальнейшее оформление заграничной командировки.

За это он получал 6500 долларов с одного человека.

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