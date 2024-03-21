Искали "клиентов" через Telegram. ГПСУ разоблачила банду, которая переправляла мужчин в Молдову
В Одесской области пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нарушителей в Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, объявления об услугах размещались в Telegram. Цена с "клиента" - 6000 долларов с авансовым платежом в тысячу долларов.
По результатам 11 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях пограничники и полицейские изъяли:
- технику,
- тепловизор,
- WI-FI роутеры,
- устройства для обнаружения прослушивания,
- более 130 карточек различных банков Украины,
- деньги,
- документы.
"Всех участников уголовного правонарушения устанавливают", - сообщили пограничники.
Военное положение в Украине
Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину объявили военное положение и мобилизацию. Таким образом, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Также существует ряд исключений.
На этом фоне в стране все чаще стали организовываться незаконные схемы выезда для военнообязанных.
Недавно пограничники разоблачили схему, в рамках которой 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий и дальнейшее оформление заграничной командировки.
За это он получал 6500 долларов с одного человека.
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