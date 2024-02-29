Шукали дані про оборонний пакт із США та Британією. В Австралії викрили шпигунську мережу

Представляючи свою щорічну оцінку загроз у столиці, глава Австралійської організації безпеки та розвідки заявив, що нині розформована "Команда А" є "агресивною і досвідченою" мережею зовнішньої розвідки, яка визначила Австралію як "пріоритетну мету".

"Шпигуни видають себе за консультантів, мисливців за головами, чиновників місцевих органів влади, вчених та дослідників аналітичних центрів, стверджуючи, що вони з вигаданих компаній", - заявив Берджесс.

За його словами, вони були націлені на безліч людей – студентів, науковців, політиків, бізнесменів, правоохоронців, державних службовців – і пропонували тисячі доларів за репортажі на такі теми, як торгівля, політика, зовнішня політика та оборона. За його словами, особливий інтерес становила інформація про оборонний пакт Aucus, який Австралія підписала з Британією та США.

Берджесс нещодавно говорив про небезпеку, яку представляє для Австралії китайський шпигунство, а минулого року він повідомив, що його агентство розгромило "вулик" шпигунів, яких місцеві ЗМІ пізніше визначили, як російських агентів.