Искали данные об оборонном пакте с США и Британией. В Австралии разоблачили шпионскую сеть

Представляя свою ежегодную оценку угроз в столице, глава Австралийской организации безопасности и разведки заявил, что ныне расформированная "Команда А" представляет собой "агрессивную и опытную" сеть внешней разведки, которая определила Австралию как "приоритетную цель".

"Шпионы выдают себя за консультантов, охотников за головами, чиновников местных органов власти, ученых и исследователей аналитических центров, утверждая, что они из вымышленных компаний", - заявил Берджесс.

По его словам, они были нацелены на множество людей – студентов, ученых, политиков, бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих – и предлагали тысячи долларов за репортажи на такие темы, как торговля, политика, внешняя политика и оборона. По его словам, особый интерес представляла информация об оборонном пакте Aucus, который Австралия подписала с Британией и США.

Берджесс недавно говорил об опасности, которую представляет для Австралии китайский шпионаж, а в прошлом году он сообщил, что его агентство разгромило "улей" шпионов, которых местные СМИ позже определили, как российских агентов.