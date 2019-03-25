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Шухевич поддержал Порошенко как главнокомандующего


Шухевич уверен, что менять главнокомандующего сейчас недопустимо

Народный депутат Украины Юрий Шухевич поддержал президента Украины Петра Порошенко. Об этом он заявил в специальном обращении для украинских телеканалов.

Шухевич заявил, что менять главнокомандующего сейчас недопустимо. "Мы живем в очень сложное время и в данный момент менять главнокомандующего – это недопустимо. Это может привести нас к катастрофе".

Сын легендарного главнокомандующего УПА Романа Шухевича призвал украинцев сплотиться, потому что только в единстве - залог нашей победы.

"В это сложное время призываю вас оставить всякие эмоции, оставить распри и объединиться всем во имя грядущей победы", – заявил Шухевич.

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