Шухевич підтримав Порошенка як головнокомандуючого

Народний депутат України Юрій Шухевич підтримав президента України Петра Порошенка. Про це він заявив у спеціальному зверненні для українських телеканалів.

Шухевич заявив, що змінювати головнокомандувача зараз неприпустимо. "Ми живемо в дуже складний час і в даний момент міняти головнокомандувача – це неприпустимо. Це може нас привести до катастрофи".

Син легендарного головнокомандувача УПА Романа Шухевича закликав українців згуртуватися, бо тільки в тій єдності - запорука нашої перемоги.

"В цей складний час закликаю вас полишити всякі емоції, полишити розбрат і об’єднатися всім в ім’я майбутньої перемоги", – заявив Шухевич.