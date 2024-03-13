UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуфричу продовжили запобіжний захід ще на два місяці

Фото: Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу продовжили запобіжний захід. Він проведе під вартою ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Печерський районний суд Києва у середу, 13 березня, продовжив запобіжний захід для Шуфрича ще на два місяці. Прокурор просив тримання під вартою без альтернативи застави.

Шуфрич пробуде в СІЗО до щонайменше до 11 травня 2024 року. Він перебуває під вартою вже шість місяців.

При цьому сам нардеп просив скасувати арешт.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, у 2019 році Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Восени 2023 року нардепу Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.

Перебуваючи у СІЗО, Шуфрич отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Додамо, що Верховна рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили. Наразі він залишається членом парламентського комітету зі свободи слова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нестор ШуфричЗапобіжний захід