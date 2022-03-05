Шуфрич заявил, что делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве

Нестор Шуфрич прокомментировал свое селфи возле одного из блокпостов. Народный депутат Украины из фракции партии ОПЗЖ заявил, что 4 марта он делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве.

“Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать что я в Киеве, выбрал это место, почему объяснять я думаю не надо. Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста. Было несколько бетонных плит, на которые в сегодняшнем Киеве уже никто не обращает внимание. Когда я практически закончил фотографироваться, не буду говорить откуда, из-за безопасности тех, кто это сделал, выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители”, - сообщил Шуфрич.

Также Шуфрич написал, что он дал знак своей охране ничего не делать, видя, что перед ними украинцы. По словам Шуфрича, он показал фото, в которых специалисты ничего криминального не увидели.