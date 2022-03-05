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Шуфрич заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві

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Субота 05 березня 2022 14:09
Шуфрич заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві Шуфрич заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві (Фото: The Kiev Times)
Автор: Сергій Сурепін

Нестор Шуфрич прокоментував своє селфі біля одного з блокпостів. Народний депутат України з фракції Партії ОПЗЖ заявив, що 4 березня він робив селфі, щоб показати, що він знаходиться в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Шуфрича.

"Вчора, коли я робив селфі, щоб показати що я в Києві, вибрав це місце, чому пояснювати я думаю не треба. Повірте мені, навколо не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які в сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає увагу. Коли я практично закінчив фотографуватися, не буду говорити звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей, випустило кілька черг в повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що і встановили правоохоронці", - повідомив Шуфрич.

Також Шуфрич написав, що він дав знак своїй охороні нічого не робити, бачачи, що перед ними українці. За словами Шуфрича, він показав фото, в яких фахівці нічого кримінального не побачили.

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Нестор Шуфрич
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