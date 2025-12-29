Шуба з екохутра і стримана розкіш: зимовий образ онучки Софії Ротару

Онука легендарної співачки Софії Ротару Софія Євдокименко показала стильний зимовий образ у горах, зробивши ставку на шубу з екохутра та тренд на стриману розкіш. Її "лук" поєднує комфорт, мінімалізм і актуальні модні рішення, які дедалі частіше вибирають зірки та інфлюенсери цієї зими.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Головний акцент - екошуба
Ключовим елементом образу стала коротка шуба з екохутра молочного відтінку. Вона одразу виділяється на фоні традиційних об’ємних моделей завдяки складному крою.
Замість прямого силуету - акцентована талія та пишна баска, що формує жіночний контур "пісочного годинника". Такий підхід рідко зустрічається у хутряному верхньому одязі й виглядає свіжо та нестандартно.
Окремої уваги заслуговує фактура виробу. Короткий ворс у стилі "шерпа" не лише відповідає актуальним етичним тенденціям, а й додає образу м’якості та сучасного характеру. Світлий кремовий колір підкреслює ідею стриманої розкоші та візуально освіжає зимовий аутфіт.
Практичності образу додають високий комір-стійка та металева застібка-блискавка золотистого відтінку, яка виступає єдиним помітним декоративним акцентом.
Лаконічна база та аксесуари
Щоб не перевантажувати складну за кроєм шубу, Софія зробила ставку на базові речі. Під верхнім одягом - біла водолазка у тонкий рубчик, яка створює відчуття багатошаровості та гармонійно доповнює світлу палітру.
Низ образу - класичні прямі джинси синього кольору. Вони заземлюють ошатну шубу, роблячи образ доречним не лише для фотосесій, а й для повсякденних зимових прогулянок.
Аксесуари підібрані стримано й продумано. Невелика сумка бежево-пісочного відтінку з хутряною обробкою "перегукується" з головним елементом "луку".
Сонцезахисні окуляри в темній оправі додають загадковості та виконують практичну функцію в умовах яскравого гірського світла. Завершальним штрихом став мінімалістичний сріблястий браслет.
Чому цей образ вдалий
Варто звернути увагу на грамотне поєднання текстур: грубого деніму, м’якого екохутра та гладкого трикотажу. Баланс між об’ємним верхом і лаконічним низом робить образ цілісним і візуально легким.
"Лук" Софії Євдокименко - наочний приклад того, як екохутро може виглядати елегантно й статусно. Вдалий крій, благородна колірна гама та мінімалізм у деталях доводять: сучасна розкіш не потребує гучних логотипів і надмірного декору.
