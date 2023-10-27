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"Штурмували" їх щодо України. Прем'єр Естонії розповіла про розмову з Фіцо й Орбаном на саміті

П'ятниця 27 жовтня 2023 11:41
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"Штурмували" їх щодо України. Прем'єр Естонії розповіла про розмову з Фіцо й Орбаном на саміті Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергій Пишкін

На саміті Європейського союзу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й його словацького колегу Роберта Фіцо "штурмували" питаннями щодо ризиків відмови від допомоги Україні, втім вони не могли відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує видання Corriere della Sera.

Як відзначила Каллас, на саміті Орбана й Фіцо питали про те, яким вони бачать майбутнє у разі відмови від допомоги Україні, втім вони не змогли дати відповідь.

"Словаччина та Угорщина висловили свою думку "про фінансування допомоги Україні" і, звісно, їм поставили запитання: якщо не допомогти Україні, яка альтернатива? Чи може Росія перемогти? То що ж станеться далі? Чому ви думаєте, що будете в безпеці тоді, коли ми віддамо Україну, якщо ми не підтримаємо її просто зараз? Тож це питання, на які вони так і не відповіли", - відзначила Каллас.

Позиція Орбана щодо війни

Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

Позиція Фіцо щодо війни

25 жовтня лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Вже на наступний день він заявив про те, що його країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для відбиття російської агресії.

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