"Штурмували" їх щодо України. Прем'єр Естонії розповіла про розмову з Фіцо й Орбаном на саміті
На саміті Європейського союзу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й його словацького колегу Роберта Фіцо "штурмували" питаннями щодо ризиків відмови від допомоги Україні, втім вони не могли відповісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яку цитує видання Corriere della Sera.
Як відзначила Каллас, на саміті Орбана й Фіцо питали про те, яким вони бачать майбутнє у разі відмови від допомоги Україні, втім вони не змогли дати відповідь.
"Словаччина та Угорщина висловили свою думку "про фінансування допомоги Україні" і, звісно, їм поставили запитання: якщо не допомогти Україні, яка альтернатива? Чи може Росія перемогти? То що ж станеться далі? Чому ви думаєте, що будете в безпеці тоді, коли ми віддамо Україну, якщо ми не підтримаємо її просто зараз? Тож це питання, на які вони так і не відповіли", - відзначила Каллас.
Позиція Орбана щодо війни
Проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем, у зв'язку з чим неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.
Позиція Фіцо щодо війни
25 жовтня лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Вже на наступний день він заявив про те, що його країна не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для відбиття російської агресії.
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