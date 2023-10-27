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"Штурмовали" их по Украине. Премьер Эстонии рассказала о разговоре с Фицо и Орбаном на саммите

Пятница 27 октября 2023 11:41
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"Штурмовали" их по Украине. Премьер Эстонии рассказала о разговоре с Фицо и Орбаном на саммите Фото: Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Сергей Пышкин

На саммите Европейского союза премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо "штурмовали" вопросами о рисках отказа от помощи Украине, но они не могли ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которую цитирует издание Corriere della Sera.

Как отметила Каллас, на саммите Орбана и Фицо спрашивали о том, каким они видят будущее в случае отказа от помощи Украине, однако они не смогли дать ответ.

"Словакия и Венгрия высказали свое мнение "о финансировании помощи Украине" и, конечно, им задали вопрос: если не помочь Украине, какая альтернатива? Может ли Россия победить? Так что же произойдет дальше? Почему вы думаете, что будете в безопасности тогда, когда мы отдадим Украину, если мы не поддержим ее прямо сейчас? Поэтому это вопросы, на которые они так и не ответили", - отметила Каллас.

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

Позиция Фицо по поводу войны

25 октября лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Уже на следующий день он заявил, что его страна не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для отражения российской агрессии.

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