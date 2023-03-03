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Штурмовали города в Донецкой области. СБУ сообщила о подозрении боевикам

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Пятница 03 марта 2023 16:58
Штурмовали города в Донецкой области. СБУ сообщила о подозрении боевикам Иллюстративное фото: СБУ сообщила о подозрении боевикам "ДНР" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пяти боевикам так называемой "ДНР" сообщили о подозрении. Они участвовали в штурмах украинских городов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

В СБУ отметили, что собрали доказательства вины еще пятерых участников оккупационных группировок россиян, которые воевали против Украины.

Штурмовали города в Донецкой области. СБУ сообщила о подозрении боевикамФото: боевики, которым сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

"Ими являются боевики террористической организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа России. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте", - рассказали правоохранители.

Одним из пленных оказался боевик, который с 2014 года находился в составе так называемого "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". Он занимался охраной секретных тюрем россиян, в которых незаконно удерживали участников движения сопротивления. После начала полномасштабной войны он участвовал в штурмах городов Донецкой области.

Еще два боевика вступили в так называемую "народную милицию "ДНР", где они стали стрельцами. Подозреваемые обстреливали населенные пункты на востоке Украины.

Также среди пленных артиллерист, который принимал участие в боях против ВСУ в районе Васильевки и Каменки Донецкой области, и военнослужащий танкового батальона, который обстреливал жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру Украины.

Все злоумышленники сейчас находятся под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине к 9 и 10 годам тюрьмы приговорили двух боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

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