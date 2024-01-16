Штурмували Бахмут і не тільки. Групі окупантів загрожує довічне за держзраду (фото)

Правоохоронці направили до суду справу стосовно дев'яти окупантів, які воювали на Донбасі. Їм загрожує довічне за держзраду.

Звідки родом окупанти

Під час слідства встановлено, що вісім бойовиків - мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев'ятий - житель Криму.

Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як з'ясувало розслідування, один із затриманих у 2015 році захоплював Дебальцеве (Донецька область).

Окупантів відправили на штурм позицій ЗСУ

Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганської області вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу РФ.

Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт із Міноборони РФ у тимчасово захопленому Сімферополі.

Фото: Окупанти (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Після облаштування вогневих позицій уздовж лінії східного фронту їх відправили до складу штурмових груп росіян для обстрілу передових позицій ЗСУ.

Де їх вдалося взяти в полон

"Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії, вони брали участь у так званих "м'ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська", - пише СБУ.

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.

Їм загрожує довічне

Наразі слідчі повідомили полоненим про підозру за такими статтями:

державна зрада;

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Справу скеровано до суду.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нели Ліскової. Справу передано до суду.

Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.

Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.