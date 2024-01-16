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Штурмували Бахмут і не тільки. Групі окупантів загрожує довічне за держзраду (фото)

Україна, Вівторок 16 січня 2024 16:55
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Штурмували Бахмут і не тільки. Групі окупантів загрожує довічне за держзраду (фото) Архівне фото: Групі окупантів загрожує довічне за держзраду (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці направили до суду справу стосовно дев'яти окупантів, які воювали на Донбасі. Їм загрожує довічне за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України і Офіс генерального прокурора.

Звідки родом окупанти

Під час слідства встановлено, що вісім бойовиків - мешканці тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, дев'ятий - житель Криму.

Більшість із них брали участь у бойових діях проти сил АТО ще задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як з'ясувало розслідування, один із затриманих у 2015 році захоплював Дебальцеве (Донецька область).

Окупантів відправили на штурм позицій ЗСУ

Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганської області вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу РФ.

Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт із Міноборони РФ у тимчасово захопленому Сімферополі.

Штурмували Бахмут і не тільки. Групі окупантів загрожує довічне за держзраду (фото)

Фото: Окупанти (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Після облаштування вогневих позицій уздовж лінії східного фронту їх відправили до складу штурмових груп росіян для обстрілу передових позицій ЗСУ.

Де їх вдалося взяти в полон

"Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії, вони брали участь у так званих "м'ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська", - пише СБУ.

Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне.

Їм загрожує довічне

Наразі слідчі повідомили полоненим про підозру за такими статтями:

  • державна зрада;
  • участь у терористичній групі чи терористичній організації;
  • участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Справу скеровано до суду.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нели Ліскової. Справу передано до суду.

Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.

Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.

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